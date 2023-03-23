Главврач ЦРБ Хивского района дала интервью по итогам первой туровой иммунизации против полиомиелита

В интервью МБУ «Пресс-центр» МО «Хивский район» главврач ЦРБ Индира Багичева рассказала о работе, проведенной во время первой туровой иммунизации против полиомиелита на территории муниципалитета.

«Туровая иммунизация – дополнительная прививочная кампания, которая проходит в два этапа с интервалом в четыре недели в дополнение к плановой иммунизации.

Постановлением Главного санитарного врача по РД в Республике Дагестан с 27.02.2023 г. по 05.03.2023.г и с 03.04.2023 г. по 09.04.2023г. будет проводиться Туровая иммунизация против полиомиелита детей с 3 месяцев до 9 лет включительно. Все это обусловлено тем, что увеличилось количество отказников в субъектах Северо-Кавказского округа. Лечения против полиомиелита нет, кроме как проведение вакцинации.

Медицинским персоналом ЦРБ проведена огромная работа по туровой иммунизации: созданы прививочные бригады, организованы собрания в образовательных организациях и сельских поселениях, кроме того со всем педиатрическим звеном провели индивидуальные беседы с отказниками. Помимо этого на телевидении выступил наш инфекционист. Охват прививками составил 94,5%, при регламентированном 95 %.

Разъяснительная работа по второму туру уже проводится и родители стали относиться с пониманием. Без живой оральной вакцины не проводится инактивированная вакцина. Все схемы разработаны педиатрами и составлены списки, кому какие положены. Без живой оральной вакцины ожидаемого результата не будет. Чтобы был достигнут коллективный популяционный иммунитет, минимум 95 % должны быть вакцинированы.

Если следовать Национальному Календарю иммунитет сохраняется. Среди привитых детей в период иммунизации в нашем районе ни одного случая с побочным эффектом не зарегистрировано.

Уважаемые родители!

Риск возникновения этих инфекций существует, но они управляемы благодаря проводимым мероприятиям. Просим Вас относиться ответственно к вакцинации, не отказываться от прививок, которые годами разрабатывались учеными. Это делается во благо наших детей», — проинформировала Индира Багичева.

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