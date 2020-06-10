Главврач Коммунарки приедет в Дагестан

По сообщению РИА Новости, главврач КГБ №40, расположенной в Коммунарке, Денис Проценко будет прикомандирован в Дагестан для оказания помощи в борьбе с COVID-19.

На Северный Кавказ, а также в Забайкальский край, Владимир и Псков кроме Проценко направят еще шесть медицинских бригад из столицы. Почти 40 медиков по поручению Собянина сменят врачей в субъектах.

Около сорока медиков сменят врачей в регионах по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В бригады входят врачи разных профилей с большим опытом работы в лечении коронавирусных пациентов.