Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко встретился с министром здравоохранения РД Джамалудином Гаджиибрагимовым

Проценко обсудил с Гаджиибрагимовым основные моменты командировки. Сегодня врачи планируют посетить ряд медицинских учреждений, ознакомиться со схемой лечения, осмотреть тяжело больных.

Главврач Коммунарки обозначил главную задачу специалистов – помогать, а не проверять. Планируется визит делегации в Республиканский центр инфекционных болезней, Республиканскую клиническую больницу и Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Джамалудин Гаджиибрагимов назвал главной задачей в борьбе с коронавирусом не только закупку новейшего медицинского оборудования, но и привлечение подготовленных кадров.