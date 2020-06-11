Здравоохранение

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко встретился с министром здравоохранения РД Джамалудином Гаджиибрагимовым

Оставить комментарий

Проценко обсудил с Гаджиибрагимовым основные моменты командировки. Сегодня врачи планируют посетить ряд медицинских учреждений, ознакомиться со схемой лечения, осмотреть тяжело больных.

Главврач Коммунарки обозначил главную задачу специалистов – помогать, а не проверять. Планируется визит делегации в Республиканский центр инфекционных болезней, Республиканскую клиническую больницу и Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Джамалудин Гаджиибрагимов назвал главной задачей в борьбе с коронавирусом не только закупку новейшего медицинского оборудования, но и привлечение подготовленных кадров.

Также читают:

Более 11 тысяч выпускников примут участие в ЕГЭ в ...
Меценат в период пандемии помогает Агульскому райо...
В Сергокалинском районе открыли мобильный центр му...
Выбор страховой медицинской организации

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *