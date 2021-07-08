Главврач Агульской ЦРБ Магомедзагид Багаудинов: «Болезнь не ждет»

Хочу обратиться к жителям и гостям Агульского района с призывом пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Среди тех, кто уже прошел вакцинацию, есть гипертоники, страдающие сахарным диабетом и многими другими хроническими болезнями. Хочу отметить их состояние как удовлетворительное.

Многие из тех, кто воздерживается от прохождения вакцинации, не могут одолеть страх перед небылицами, которые придумали недоброжелатели. Вы можете спросить у тех, кто уже получил оба компонента вакцины, как они себя чувствуют, как перенесли вакцинацию, таких в Агульском районе очень много. Это говорит о том, что прививка от коронавируса не опасна.

Ходят слухи, что от вакцины возникают побочные эффекты, как бесплодие и другие. Никакого отрицательного влияния на органы тела прививка не оказывает. Но, если заболеете, болезнь очень сильно подействует на больные органы и может даже повлиять на здоровые органы.

К нам приходят разные люди, которые стараются получать медицинские справки, своего рода противопоказания к прохождению вакцинации. Мы с такими пациентами проводим беседу. В большинстве случаев их одолевает страх из-за наслышанных в интернете небылиц. Бывают и такие, кто жалуется на болезни различных органов, как, например, слабое зрение, проблемы с почками и т.д. Но вы должны знать, что прохождение вакцинации вашему здоровью хуже не сделает, хуже будет, если вас коснется эта болезнь. Многие умирают от тромбоза вследствие перенесенного коронавируса, что может выявиться в течение года.

Ситуация с коронавирусом в этом году по республике хуже по сравнению с прошлым годом. Может психологически люди стали более подготовленными, но масштаб болезни велик. После перенесенной коронавирусной инфекции погибают абсолютно здоровые молодые люди.

Я сам получил первый компонент вакцины и пройду второй этап. У граждан есть только два варианта: подвергать себя опасности или защититься. Ваша судьба и судьба ваших близких в ваших руках. Болезнь не ждет.

С уважением, руководитель Агульской ЦРБ М.Багаудинов