Главврач Агульской районной больницы прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в муниципалитете

Главврач Агульской ЦРБ Магомедзагид Багаудинов рассказал “Вестям Агула” о текущей эпидемиологической ситуации в районе и о том, как удалось охватить вакцинацией от коронавируса более, чем 60% населения.

“Как и везде у нас в районе тоже отмечается рост заболевания ковидом. По сравнению с прошлым месяцем цифры сильно не отличаются. Болезнь протекает без осложнений, с повышенной температурой. В ковид-зоне лежат 5 больных, из числа которых у 3 подтвержденный коронавирус, у 2 внебольничная пневмония легкой степени. В основном сейчас наблюдаются простудные заболевания, как у взрослых, так и у детей. Положение в районе стабильное. Лекарственный запас имеется в достатке.

На сегодняшний день привитых 2950 человек. По различным показаниям проведено 12804 ПЦР-теста. Уровня вакцинации, который мы имеем на сегодня, нам удалось достичь путем проведения определенной работы с жителями муниципалитета, немалый объем работы провели участковые врачи, фельдшеры и работники ФАПов. Руководители сельских поселений по поручению главы муниципалитета Закира Каидова провели информационную работу о необходимости достижения коллективного иммунитета. Выражаю благодарность за понимание и поддержку в нашем общем деле”, — заключил руководитель учреждения здравоохранения.

Камиль Мирзоев