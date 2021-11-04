Вакцинация, Здравоохранение

Главный врач Кайтагской ЦРБ прокомментировал новость о получении Дагестаном ПЦР экспресс-тестов

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Сегодня на странице Минздрава Республики Дагестан появилась новость о приобретении, по поручению Главы региона Сергея Меликова, 100 000 единиц высокоточных ПЦР экспресс-тестов, позволяющих определить наличие коронавируса в мазке из носоглотки за 10-15 минут. Минздравом уже получена 1 партия диагностических тестов, говорится в паблике госорганизации.

Руководитель Кайтагской центральной районной больницы Магомед Алишихов отметил, что получение таких тестов позволит значительно ускорить процесс выявления вируса у населения и, соответственно, назначить своевременное лечение и остановить распространение болезни в обществе.

«ПЦР тесты на ковид в поликлинике проводятся ежедневно, однако отправлять полученные анализы в лабораторию Республиканского диагностического центра, в силу ряда причин, мы можем только через день. Ответы, как правило, приходят через три-четыре дня. За время ожидания потенциальный больной, симптомы у которого зачастую проявляются не сразу, успевает контактировать с большим количеством людей и, в итоге становится переносчиком инфекции. Экспресс-тесты станут очень весомым  подспорьем в борьбе с коронавирусом. Оперативно и точно определяя наличие РНК-вируса у обратившегося, врач сможет безотлагательно назначить больному необходимое лечение и изолировать его от общества до полного выздоровления», — пояснил руководитель медицинского учреждения.

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