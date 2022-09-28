Главный редактор республиканской газеты «Вести Агула» Камиль Мирзоев обратился к читателям издания

Уважаемые земляки! В связи с последними событиями, несанкционированными митингами, прошедшими в определенных частях нашей республики, хочу призвать каждого дагестанца, чтобы вы не поддавались провокациям, которые могут иметь печальные последствия для вас и ваших близких. Мы знаем, что те деструктивные силы, которые действуют для разобщения нашего общества, делая это чужими руками, преследуют совсем иные цели. Их главная цель — разобщить людей, сломить волю наших военных и ослабить страну. Нельзя дать им этого добиться. Дагестан всегда славился единством, сплоченностью. Не поддавайтесь на провокации.