Экономика

Главный редактор Республиканской газеты «Дербент» Тарлан Алекперов прокомментировал выступление В. Путина на ПМЭФ

Оставить комментарий

«В очередной раз ПМЭФ продемонстрировал, что основные механизмы развивающие экономику начали расширяться, вместо ожидаемых спадов.

По итогам форума стали четко видны ключевые драйверы экономического роста России. Антироссийские санкции так и не смогли навредить выстраиванию технологического суверенитета.

Переориентация на культурные рынки Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также стремительное развитие информационных технологий являются главным путем нового вектора развития России. Уверенность и четко выстроенная экономическая модель руководством страны даст в ближайшее время свои плоды в виде роста ВВП и повышения благосостояния нашего населения», — сказал Тарлан Алекперов.

Также читают:

Сельхозярмарка Дагестана продемонстрировала обилие...
В Дагестане за прошлый год собран рекордный урожай...
Дагестан готовится к туристическому сезону
Импортные спирты выдавать за наши виноматериалы не...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *