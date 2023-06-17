Главный редактор Республиканской газеты «Дербент» Тарлан Алекперов прокомментировал выступление В. Путина на ПМЭФ

«В очередной раз ПМЭФ продемонстрировал, что основные механизмы развивающие экономику начали расширяться, вместо ожидаемых спадов.

По итогам форума стали четко видны ключевые драйверы экономического роста России. Антироссийские санкции так и не смогли навредить выстраиванию технологического суверенитета.

Переориентация на культурные рынки Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также стремительное развитие информационных технологий являются главным путем нового вектора развития России. Уверенность и четко выстроенная экономическая модель руководством страны даст в ближайшее время свои плоды в виде роста ВВП и повышения благосостояния нашего населения», — сказал Тарлан Алекперов.