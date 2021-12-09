Главный редактор «Лезги газет» поделился своим мнением о медиафоруме

Сегодня, 9 декабря, стартовал медиафорум «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития». Своим мнением о форуме поделился главный редактор «Лезги Газет» Магамед Ибрагимов. «Сегодняшний форум СМИ имеет огромное значение для развития СМИ Дагестана, в том числе на национальных языках. Так как тиражи печатных изданий с каждым годом падают, одной из причин, на мой взгляд, является развитие соцсетей. Большая часть молодежи ищет информацию там. Благодаря таким форумам творческие работники национальных СМИ могут узнать что-то новое, узнать, как нужно продвигать работу в соцсетях и интернете. «Лезги Газет» тоже имеет подписку в интернете и представлена в соцсетях. Это помогает проводить нравственно-патриотическую работу среди молодежи. Многие ребята читают нас именно в соцсетях, комментируют, узнают значения слов. Что важно, мы пишем как на русском, так и на национальном языке. Это позволяет популяризировать национальный язык. Сегодняшний форум имеет огромное значение для национальных СМИ именно в интернете», – сказал руководитель.

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