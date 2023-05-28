Главный редактор газеты «Ёлдаш» Гебек Конакбиев: «Фильм получился очень интересным»

Телеканал «Звезда» показал документальный фильм дагестанских репортеров «Что мы защищаем?».

— Показ фильма на федеральном канале — это большой успех наших телевизионщиков, — говорит главный редактор газеты «Ёлдаш» Гебек Конакбиев. — Этот фильм мы, главные редактора республиканских газет, смотрели в марте месяце вместе с Главой Дагестана Сергеем Алимовичем. Я около 20 лет работал руководителем телеканала «Айташ» и знаю, какой труд вложили участники в создании данного фильма. Работали на передовой, поэтому фильм получился интересным, который отвечает на один из важнейших вопросов современности.

Что мы защищаем? Мы защищаем покой детей и стариков, защищаем мир от фашизма, от националистов и террора. В фильме на этот вопрос отвечают и сами воины, мобилизованные и эксперты. Видно, что авторы очень сильно постарались в разработке фильма. Смотрится с интересом, мы гордимся подвигами наших земляков, которые не жалея себя защищают мир на земле.

Большое спасибо и Умай Ибрагимовой, которая радует нас новыми фильмами и проектами.

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