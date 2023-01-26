Главный редактор газеты «Дагестанская правда» прокомментировала прямую линию главы РД

«Вчера Глава Дагестана Сергей Меликов в прямом эфире отвечал на вопросы жителей республики. Подобный формат общения очень полезен, необходим дагестанцам. Проблемы населения имеют разносторонний характер, а такая обратная связь позволяет улучшить процесс коммуникации власти и общества. Это первое.

Теперь что касается организационной части. Мы знаем, что вопросов было много, и большинство из них поступило в колл-центр заблаговременно. Нисколько не сомневаемся в том, что все они, как в случае с обращениями инвалидов, матери погибшего военнослужащего, будут в итоге рассмотрены, и за их решением тоже будет стоять Глава республики.

Но тут не совсем понятно, почему вопросы, которые должны решаться на местах, адресуются Сергею Меликову. И вообще, обращались ли эти люди сначала к главам муниципалитетов, руководителям министерств и ведомств?

Более весомого результата, на мой взгляд, можно было бы достичь, если бы вопросы фильтровались (в хорошем смысле слова) еще до выступления Главы республики. То есть заранее выделить те из них, которые можно решить на местном уровне, определить круг ответственных и приступить к решению. А потом уже доложить руководителю региона.

Тогда эффект был бы ещё сильнее. И люди бы видели, что к решению их насущных проблем приступили задолго до прямого эфира.

Чиновники же, зная, что может быть задан вопрос, который они не рассмотрели, не решили, и понимая, что есть такая серьезная форма работы с обращениями, более ответственно относились бы к своим непосредственным обязанностям. И к прямому эфиру готовился бы не только Глава Дагестана, но и все ведомства, муниципалитеты», — сказала Бурлият Токболатова.

Источник: https://t.me/dagpravdaru/25649