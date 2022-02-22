Главный редактор «Дагестанской правды» Бурлият Токболатова прокомментировала признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик

Руководитель «Дагестанской правды» Бурлият Токболатова, комментируя признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), отметила, что руководство нашей страны сделало правильный ход, а у истоков проблемы изначально стояла сама Украина.



«Именно Украина, подстрекаемая Западом, подтокнула Россию к принятию такого решения. Восемь лет жители ДНР и ЛНР терпели. Восемь лет их обстреливали, убивали, люди вынуждены были жить в подвалах. Поэтому решение Путина о признании независимости двух республик – это был единственный выход спасти людей, прекратить геноцид. Но вместе с тем двери нормандского формата – они ведь не закрылись: переговоры «четверки» по урегулированию ситуации шли и могут быть продолжены», – отмечает Бурлият Токболатова.

Кроме того, главный редактор газеты высказалась в поддержку решения о приёме жителей Луганской и Донецкой народных республик.

«Дагестанцы исторически славятся своим гостеприимством, мы с радостью делились куском хлеба с ближним. Дагестанцы – очень дружный народ. И яркое подтверждение этому тот факт, что в многонациональной республике никогда не было этнических конфликтов. Если дело правое, мы всегда готовы поддержать. Если у республики будет недостаточно ресурсов, а я уверена, что ресурсов хватит, мы, жители, простые граждане, готовы принять этих беженцев. Мы готовы им помочь, подставить плечо. Потому что та западная экспансия, которая сейчас происходит, она может дойти и до нас, до нашего дома. Мы должны это понимать. И прежде чем писать в соцсетях осуждающие комментарии, критиковать власти за решение о приёме беженцев, каждый должен поставить себя на место этих несчастных людей», — отметила она.