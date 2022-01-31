Главный инфекционист Минздрава Дагестана Зарема Тагирова рассказала о некоторых особенностях омикрона

Минздрав России подготовил памятку с рекомендациями для пациентов с COVID-19, проходящих амбулаторное лечение. В связи с этим главный инфекционист Минздрава республики Зарема Тагирова рассказала о некоторых особенностях нового штамма «омикрон».

В Минздраве региона отметили, что в республике организовано лечение на амбулаторном этапе и увеличено число коек в ковид-стационарах. По данным ведомства, на 28 января их уже 2913, при этом имеется резерв коек, которые могут быть развёрнуты дополнительно при такой необходимости.

В новой памятке представлен план действий при разных случаях заболеваемости: для граждан в группе риска, для тех, кто к этой группе не относится, для непривитых, для детей и меры предосторожности.

Например, если вы вакцинированы от Covid-19 или переболели им менее полугода назад, у вас положительный тест, но нет симптомов — тогда лечение не требуется, но нужны листок о нетрудоспособности и самоизоляция.

Есть симптомы ОРВИ, но нет положительного теста, при этом вы не относитесь к группе риска: вам меньше 60 лет, нет хронических заболеваний и избыточного веса. В этом случае изолируйтесь дома в отдельной комнате. Вы и ваши домочадцы должны носить маски. Проветривайте помещения 1 раз в 3 часа. Соблюдайте питьевой режим, несколько раз в день измеряйте температуру и при возможности уровень сатурации. Можно подключить противовирусные препараты, в том числе, назальные, витамины С и D, но беременным только по назначению врача.

Если состояние ухудшилось, необходимо позвонить в вашу поликлинику, или в единую службу «122» для консультации с медицинским работником. А если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, уровень сатурации менее 94-95%, то необходимо вызвать скорую помощь по номеру телефона «103».

При хронических заболеваниях соблюдайте те же рекомендации при отсутствии симптомов ОРВИ. Кроме того, препараты, которые вам были назначены на регулярной основе, необходимо продолжить принимать в той же дозировке. Лечение вам назначит медицинский работник. Если же симптомы ОРВИ присутствуют, вам необходимо позвонить в вашу поликлинику, или в единую службу «122» для консультации с медицинским работником. При появлении отдышки, повышенной температуры, необходимо вызвать скорую помощь по номеру телефона «103».

Если же вы не вакцинированы и не переболели COVID-19, при появлении любых симптомов ОРВИ и вне зависимости от результатов ПЦР-диагностики, а также при положительном результате теста и отсутствии симптомов, вам следует остаться дома. Необходимо позвонить в единую службу «122» или в вашу поликлинику для дистанционной консультации с медицинским работником. В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи.

Что делать, если заболел ребенок? Оставить его дома. Строго выполнять рекомендации врачей. Ни в коем случае не заниматься самолечением. В случае ухудшения состояния необходимо позвонить в службу скорой помощи.

Минздрав также призывает принимать антибиотики только по назначению медицинского работника и только в случае наличия показаний.

По словам Заремы Тагировой, новый штамм вируса обладает высокой заразностью, то есть быстрее распространяется среди населения, что и приводит к массовому наплыву больных.

К счастью, в республике чаще отмечают легкие варианты течения инфекции. Но врачи все-таки рекомендуют не терять бдительности, так как тяжелые случаи тоже имеются, реанимационные отделения работают с интенсивной нагрузкой. Кроме того, новый штамм характеризуется более частым вовлечением детей и молодого поколения.

«Основным методом профилактики и от нового штамма является вакцинация и ревакцинация населения. Она подтвердила свою эффективность и для штамма «омикрон». Сейчас в Дагестане появилась вакцина для подростков с 12 до 18 лет. Очень важно обезопасить не только старших, но и наших детей, а также такую очень уязвимую категорию, как беременные женщины — им важно привиться в сроке более 22 недель. Это поможет избежать осложнений и летальных исходов от коронавирусной инфекции», — заключила Зарема Тагирова.