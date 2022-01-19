Главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы дала совет по лечению при первых признаках заражения омикроном

Главный инфекционист департамента здравоохранения города Москвы Светлана Сметанина дала совет по лечению при первых признаках заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Как напомнила Сметанина, начало заболевания обычно сопровождается такими симптомами, как интоксикация, высокая температура, головная и мышечная боль.

При этих признаках следует выпивать около 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день, а также принимать жаропонижающие препараты. Если же температура более 38 градусов держится больше трех дней, необходимо обратиться к врачу.

Кроме того, для облегчения ощущений в горле рекомендуются антимикробные и противовоспалительные средства местного действия.

Для устранения заложенности носа специалист посоветовала сосудосуживающие капли и промывание носа растворами на морской воде. В дополнение к этому можно использовать противовирусные препараты.