Вакцинация, Общество

Главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы дала совет по лечению при первых признаках заражения омикроном

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Главный инфекционист департамента здравоохранения города Москвы Светлана Сметанина дала совет по лечению при первых признаках заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Как напомнила Сметанина, начало заболевания обычно сопровождается такими симптомами, как интоксикация, высокая температура, головная и мышечная боль.

При этих признаках следует выпивать около 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день, а также принимать жаропонижающие препараты. Если же температура более 38 градусов держится больше трех дней, необходимо обратиться к врачу.

Кроме того, для облегчения ощущений в горле рекомендуются антимикробные и противовоспалительные средства местного действия.

Для устранения заложенности носа специалист посоветовала сосудосуживающие капли и промывание носа растворами на морской воде. В дополнение к этому можно использовать противовирусные препараты.

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