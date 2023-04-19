Главный государственный жилищный инспектор РД Сергей Касьянов прокомментировал Послание Главы Дагестана НС республики

«Считаю, что главный посыл Главы РД – о необходимости сплотиться, стать одной большой дагестанской семьей, что позволит нам ответить на любые вызовы.

В своем Послании Сергей Алимович, обозначил главные векторы социально-экономического развития Дагестана в краткосрочном периоде. Каждый услышал «что-то свое, только ему предназначенное».

Мне, как жилищному инспектору республики, отрадно слышать о принятии комплексного подхода в отношении недобросовестных застройщиков многоквартирных домов и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики.

Данные меры позволят перейти от хаотичной, точечной застройки в городах (агломерациях) республики к комплексному развитию территории с обеспечением объектами социальной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Была затронута и тема газа и энергоснабжения это одна из самых проблемных тем для жителей Дагестана. В прошлом году было зафиксировано более 3000 веерных отключений. Как отметил С.А.Меликов, скором времени, благодаря поддержке Президента страны, ситуация улучшится. А модернизация объектов водоснабжения и теплоснабжения, позволит всем городам и районам республики получить Паспорта готовности к очередному отопительному сезону», — отметил Касьянов.