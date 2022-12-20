Главный архитектор Дербента Иса Магомедов о работе, проводимой в городе

Вектор развития коммунальной инфраструктуры сегодня как никогда необходим нашей республике. В условиях нестабильной экономической ситуации и массового привлечения туристического потока крупные города Дагестана, в том числе Дербент, остро нуждаются в современной системе коммунального хозяйства.

Сегодня в этом вопросе мы имеем хороший потенциал и финансовую поддержку. По программе «Развитие СКФО» в этом году удалось завершить первый этап реконструкции первых очистных сооружений канализации, которые позволят уменьшить степень загрязнения Каспия сточными водами, улучшить качество жизни для горожан и растущего потока туристов, и начать строительство крупнейшего водовода Южного Дагестана «Кайтаг – Дербент». Строительство этого стратегического объекта позволит решить давнюю проблему с авариями и перебоями подачи воды из-за изношенности действующего водовода.

Также городом проводится большая работа по реконструкции улично-дорожной сети, замены инженерных коммуникаций, что позволит объединить всю коммунальную инфраструктуру в единую экосистему.