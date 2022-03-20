Главные события недели 14-20 марта:
— В Дагестане активизируют работу в рамках развития топливно-энергетического комплекса.
— Республика направила около 80 тонн гуманитарного груза жителям Донбасса.
— Правительство Дагестана вырабатывает меры поддержки экономики.
— Сергей Меликов принял участие в совещании по вопросам национальной безопасности на Северном Кавказе.
— Под руководством Главы Дагестана рассмотрены наиболее актуальные обращения граждан в социальных сетях.
— Глава республики назвал снижение коррупции ключевым условием эффективной работы власти.
— Ответственные органы проверят обоснованность роста цен на строительный песок.
— Совет при Главе РД по науке и образованию рассмотрел Концепцию развития образования до 2030 года.
— В Дагестане выстраивают систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
— В муниципалитетах республики стартовали сельхозярмарки.