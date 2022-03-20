Главные события недели 14-20 марта:

— В Дагестане активизируют работу в рамках развития топливно-энергетического комплекса.

— Республика направила около 80 тонн гуманитарного груза жителям Донбасса.

— Правительство Дагестана вырабатывает меры поддержки экономики.

— Сергей Меликов принял участие в совещании по вопросам национальной безопасности на Северном Кавказе.

— Под руководством Главы Дагестана рассмотрены наиболее актуальные обращения граждан в социальных сетях.

— Глава республики назвал снижение коррупции ключевым условием эффективной работы власти.

— Ответственные органы проверят обоснованность роста цен на строительный песок.

— Совет при Главе РД по науке и образованию рассмотрел Концепцию развития образования до 2030 года.

— В Дагестане выстраивают систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

— В муниципалитетах республики стартовали сельхозярмарки.