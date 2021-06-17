Образование

Главные аспекты приемной кампании-2021 обсудили на пресс-конференции с ректором ДГУ Муртазали Рабадановым

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Состоялась традиционная пресс-конференция ректора ДГУ в преддверии приемной кампании. Встреча Муртазали Рабаданова состоялась 17 июня в конференц-зале ректората Дагестанского государственного университета. До старта приёмной кампании остаётся два дня. Уже 19 июня абитуриенты смогут подать документы на поступление по семи специальностям, сорока направлениям бакалавриата и тридцати направлениям магистратуры. В 2021 году количество бюджетных мест в вузе увеличено на сорок девять, составив в общей сложности 1431 место. Помимо очной формы подачи заявлений, поступающие могут подать заявление в электронной форме. Это возможно сделать в электронной информационной системе ДГУ, через операторов почтовой связи общего пользования и с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

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