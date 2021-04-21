Владимир Путин: «Главное — обеспечить рост реальных доходов россиян и добиться прогресса в борьбе с бедностью»

Помощь семьям с детьми — это важное направление работы. В 78 субъектах установлены выплаты на третьего ребенка, отметил Путин. В прошлом году ввели выплаты на детей от трех до семи лет.

Путин поручил правительству подготовить комплексную программу для снижения уровня бедности семей с детьми.

Трудно воспитывать ребенка в неполной семье, отметил Путин. Он призвал отдельно поддержать такие ячейки общества.

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