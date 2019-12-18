Главе Дагестана доложили о противодействии идеологии терроризма

Семнадцатого декабря прошло заседание Антитеррористической комиссии в республике под руководством Владимира Васильева. Главной темой заседания стало определение мероприятий по противодействию вовлечению несовершеннолетних граждан в экстремистскую деятельность.

По мнению главы субъекта, особое внимание необходимо уделить воспитательным и профилактическим мерам по отношению к подрастающему поколению, особенно к тем детям, которых вернули на родину из Ирака и Сирии, а также тех, кто состоит на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних.

Глава субъекта отметил, что для эффективности данных мер необходимо конструктивное сотрудничество органов, занимающихся профилактикой правонарушений, среди которых муфтият республики и институты гражданского общества. Эта работа должна проводиться не только в учреждениях образования, но и в муниципалитетах.

На заседании с докладом выступил Дмитрий Гутыря, и.о. министра внутренних дел по Республике Дагестан. Он отметил, что по приказу МВД в образовательных учреждениях Дагестана функционируют рабочие группы, цель которых противодействие любым видам правонарушений среди учащихся, особенно это касается борьбы с идеологией экстремистского содержания. Так, в 2019 году с учащимися прошло более десяти тысяч встреч с целью профилактики терроризма и экстремизма. По словам руководителя ведомства, особое внимание уделяется возврату на родину детей из зон боевых действий и их реабилитации. пцелью профилактики терроризма и экстремизма., в 2019 году прошло более десяти тысяч встречпротиводействию эки и институтов гра

Далее Уммупазиль Омарова, руководитель Минобрнауки РД, отметила, что в образовательных учреждениях помимо других профилактических мероприятий, создана база данных несовершеннолетних «группы риска». Социализации этих детей уделяется особое внимание, в том числе и в каникулярное время. Так, сто пятьдесят детей, которые есть на учете ПДН, отдыхали в лагере «Юность» города Кизляра, тридцать пять ребят из этого числа — дети членов НВФ.

Как отметила министр, ведомство особое внимание уделяет адаптации и социальной реабилитации детей, которые вернулись из Сирии и Ирака.

Сиражуддин Галимов, и.о. министра по делам молодежи республики, отметил, что для недопущения вовлечения студентов в ряды экстремистов министерство проводит различные профилактические мероприятия, например: «Вербовка.NET», «Мирный Дагестан» и т.д.

Далгат Фейзуллаев, ответственный секретарь АТК в РД, советник Главы республики отметил, что сто тридцать один госслужащий, который привлечен к антитеррористической деятельности, прошел курсы повышения.

Далее Сергей Снегирев, руководитель Минкомсвязи РД, выступил с докладом, по вопросу исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 гг.. Он отметил, что приоритетным направлением в борьбе с экстремизмом должны стать профилактические мероприятия в отношении граждан, попавших под это влияние.

Андрей Поляков, начальник УФСИН, сказал, что специалисты учреждения проводят активные мероприятия по выявлению граждан, которые придерживаются нетрадиционного ислама и в обязательном порядке ставят на учет. Для этих целей ввели штат специалиста по работе с религиозными гражданами, также в помощь для борьбы с терроризмом ведутся переговоры и с Советом старейшин.

Выступая на заседании, мэр г.Махачкалы Салман Дадаев рассказал о проводимой работе в рамках муниципальной комплексной программы противодействия идеологии терроризма на 2019-2021 годы. Он отметил, что в этом направлении активно используются информационные ресурсы.

Заседание завершилось выступлением помощника руководителя региона, сотрудника аппарата АТК в республике в Северном территориальном округе Керима Бадрутдинова по теме исполнения решений Антитеррористической комиссии в РД районными и городскими администрациями.