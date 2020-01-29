Главе Дагестана доложили о ходе реализации нацпроекта «Экология»

Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» обсуждалась на еженедельном совещании под руководством Главы республики 28 января.

На совещании выступил Набиюла Карачаев, министр природных ресурсов и экологии РД, который рассказал о том, что уже год как регион перешел на новую систему обращения с ТКО, что связано с реализацией в стране национального проекта «Экология». Министр отметил, что за этот период удалось провести мероприятия по приведению в соответствие нормативно-правовой базы, установке тарифов и норм накопления, и ввести в эксплуатацию два полигона.

В текущем году планируется продолжить работу в этом направлении и построить три полигона, пять заводов и запустить процессы обращения с ТКО. Из них завод и полигон будут построены в городе Дербенте и в городе Махачкале. На имеющемся полигоне в городе Избербаш будет построен мусоросортировочный завод.

В Хасавюртовском районе будут построены завод и полигон, в Кизляре, в котором уже есть полигон, построят завод. По словам руководителя ведомства, все полигоны будут строиться за счет региональных операторов.

Карачаев добавил, что самые низкие тарифы по стране сохраняются в республике и речь об их повышении не идет. Также министр рассказал о пилотном проекте, инициированном Владимиром Васильевым, по которому организован раздельный сбор мусора, стартовавший в Каспийске. Аналогичные мероприятия проводятся и в Дербенте.

Владимир Васильев выразил благодарность министру природных ресурсов и экологии РД за проделанную работу, отметив, что все изменения и проводимые мероприятия должны быть более ощутимыми для населения. Глава субъекта подчеркнул, что эффективная деятельность будет дополнительно стимулироваться.

О своей работе в этом направлении рассказали главы городских администраций и региональные операторы. Также свои замечания в данной деятельности высказал первый заместитель Председателя НС РД Сайгидахмед Ахмедов.