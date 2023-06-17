Глава Унцукульского района прокомментировал выступление В.Путина на ПМЭФ

«Глава государства чётко дал понять, что запад своими санкциями не добился абсолютно ничего. Вместо ожидаемого ослабления России, они получили обратный эффект. Это говорит о том, что экономика России оказалась достаточно крепка, особенно в направлении ВПК. Мы видим как в войска поступают новые виды вооружений, которые показывают свою эффективность в зоне СВО. Владимир Владимирович выступал очень уверенно, взвешенно, дал понять всём, что Россия это не та страна, с которой можно разговаривать с высока. Задачи поставлены, курс на дальнейшее развитие обозначен. Ну а мы будем работать над выполнением поставленных задач», — сказал Иса Нурмагомедов, глава администрации МО «Унцукульский район».