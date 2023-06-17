Политика

Глава Унцукульского района прокомментировал выступление В.Путина на ПМЭФ

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«Глава государства чётко дал понять, что запад своими санкциями не добился абсолютно ничего. Вместо ожидаемого ослабления России, они получили обратный эффект. Это говорит о том, что экономика России оказалась достаточно крепка, особенно в направлении ВПК. Мы видим как в войска поступают новые виды вооружений, которые показывают свою эффективность в зоне СВО. Владимир Владимирович выступал очень уверенно, взвешенно, дал понять всём, что Россия это не та страна, с которой можно разговаривать с высока. Задачи поставлены, курс на дальнейшее развитие обозначен. Ну а мы будем работать над выполнением поставленных задач», — сказал Иса Нурмагомедов, глава администрации МО «Унцукульский район».

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