Глава Табасаранского района посетил семьи погибших участников СВО

В преддверии Дня Великой Победы администрация Табасаранского района организовала посещение семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации.

Руководитель района Магомед Курбанов совместно с депутатом Народного Собрания РД Алавудином Мирзабалаевым посетили семью погибшего участника СВО Фармана Фейзуллаева из с. Хучни. Их сопровождали заместитель главы района Ринат Мирзабалаев, заместитель военного комиссара муниципалитета Надир Шихахмедов и глава Хучнинского сельского поселения Абдуселим Гираев.

Гости пообщались с родителями погибшего, поздравили их с наступающим Днем Победы, выразили еще раз слова соболезнования, пожелали стойкости и терпения, поинтересовались состоянием их здоровья, и отметили, что готовы оказать поддержку и помощь.

Магомед Курбанов совместно с делегацией навестил также семьи погибшего в СВО Асланбека Загирова из с. Верхний Ягдыг и Алима Фейтуллаева из с. Рушуль.

В ходе беседы мать погибшего Алима Фейтулаева Самиле Фейтуллаева из с. Рушуль попросила содействия в ремонте участка дороги, прилегающей к ее дому. Глава взял этот вопрос под личный контроль, и на месте же поручил соответствующим службам подготовить проектно-сметную документацию для включения участка в программу ремонтных работ.

«Мы скорбим вместе с вами, благодарим вас за воспитание таких сыновей, которые отдали свои жизни, защищая нашу Родину. Мужество и отвага ваших сыновей являются яркими примерами для подрастающего поколения», — подчеркнул глава района, обращаясь к родителям погибших бойцов.

По поручению главы муниципалитета уполномоченные от администрации района совместно с главами сельских поселений в эти дни посетили все семьи погибших солдат, проживающих в селах района и преподнесли им подарочные наборы, в том числе и бытовую технику.