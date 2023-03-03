Глава Табасаранского района передал ордена Мужества семьям погибших солдат

Вчера, 2 марта, глава Табасаранского района Магомед Курбанов встретился с родными и близкими солдат Асланбека Загирова из селения Ягдыг и Абзутдина Курбанова из селения Вартатиль, погибших в ходе специальной военной операции.

На встрече присутствовали также заместитель военного комиссара Табасаранского района Надир Шихахмедов, председатель Общественной палаты района Алимирза Гаджиев, глава СП «сельсовет Куркакский» Рамазан Казимов, работники администрации района.

«Никто не заменит родителям сына, супруге мужа и детям отца. Эта утрата невосполнима. Но мы сделаем все возможное, чтобы их имена остались навечно в памяти нашего народа. А их семьи всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку от властей района», — сказал руководитель муниципалитета Магомед Курбанов.

Старший сержант Асланбек Загиров служил в полку морской пехоты Каспийской флотилии. Служение Родине было его призванием. В 2020 году он был награжден медалью «За Отвагу» за мужество, проявленное в командировке в Сирии. В СВО находился с февраля прошлого года, был ранен, но при первой возможности вернулся в свою часть. В октябре прошлого года при выполнении воинского долга погиб на территории Херсонской области. Двое детей, Диана и Юсуф, остались без отца.

Абзутдин Курбанов служил в мотострелковом полку, который дислоцируется в городе Екатеринбург. С началом СВО вместе со своим подразделением сражался в Харьковской области. В мае прошлого года погиб при выполнении боевой задачи. Ему было всего 22 года.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга наградить орденом Мужества старшего сержанта Асланбека Загирова и рядового Абзутдина Курбанова», — зачитал выписку из информационного письма к Указу Президента России Надир Шихахмедов. Передал ордена отцу Асланбека Абдулвагабу Загирову и родителям Абзутдина Надирбеку и Шахселем Курбановым глава Табасаранского района Магомед Курбанов.