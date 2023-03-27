Глава Табасаранского района Магомед Курбанов вновь поехал в зону СВО

Он посетил зону СВО на Южно-Донецком направлении, где на сегодняшний день свои военные задачи выполняют выходцы из Табасаранского района и Дагестана в целом.

В рамках поездки состоялась встреча Магомеда Курбанова с командующим Восточным военным округом Рустамом Мурадовым и с бойцами. Он передал им добрые пожелания от земляков, которые ждут их дома.

Также от имени Главы Республики Дагестан Сергея Меликова и от себя лично глава Табасаранского района передал военнослужащим гуманитарную помощь, подготовленную Администрацией и ЦРБ района. В нее входила продукция дагестанского производства — сушеное мясо, мед, урбеч, орехи, компот, домашняя колбаса, и многое другое.

Кроме того, глава муниципалитета наградил 5 выходцев из Табасаранского района медалью «За особые заслуги перед Табасаранским районом». После чего работники Управления культуры, спорта и туризма района, сопровождавшие главу в поездке, исполнили для ребят музыкальные произведения на национальных инструментах, а также песни на стихи Расула Гамзатова, чтобы морально поддержать их и напомнить им о малой родине.

Командующий поблагодарил руководство республики и главу района за заинтересованность и личное участие, которые они проявляют в вопросах, касающихся военнослужащих.

В свою очередь Магомед Курбанов отметил: «Мы переживаем непростое время, и сейчас очень важно, чтобы, будучи в зоне СВО, вдали от своих семей, добровольцы и мобилизованные граждане понимали, что их близкие на родине окружены заботой и вниманием.

Наш район активно с первых же дней СВО и частичной мобилизации оказывает помощь родным и близким погибших и мобилизованных. Семьи участников СВО находятся под пристальным вниманием со стороны администрации района, также к их всесторонней поддержке подключаются многие депутаты, меценаты, представители бизнеса».

Это не первая поездка главы Табасаранского района в зону СВО, первый гуманитарный груз до мобилизованных земляков сопровождал также лично он с другими представителями района.

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