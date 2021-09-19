Глава Табасаранского района Магомед Курбанов проголосовал на выборах

Сегодня, 19 сентября, в Табасаранском районе продолжаются выборы депутатов в Государственную Думу РФ и Народного Собрания РД.

Голосование проходит в штатном режиме на 66 избирательных участках в 22 сельских поселениях района. По словам наблюдателей, на всех участках наблюдается активная явка избирателей.

Выразить свою гражданскую позицию сегодня решил глава района Магомед Курбанов, проголосовав на участке №1382, расположенном в Хучниской СОШ №2. Вместе с главой района в голосовании принял участие глава сельского поселения «Сельсовет Хучнинский» Абдуселим Гираев.

Сделав свой выбор, глава района, в частности отметил, что ему небезразлично будущее нашей страны. «Сегодняшние выборы — это важнейшее политическое событие, которое определяют развитие страны на ближайшие годы. Считаю, что наш гражданский долг прийти на участок и сделать правильный выбор», — сказал Магомед Курбанов.