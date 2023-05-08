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Глава Табасаранского района Магомед Курбанов поздравил бывшую узницу концлагерей с Днём Победы

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Вчера, 7 мая, в преддверии Дня Победы, руководитель Табасаранского района Магомед Курбанов и депутат Народного Собрания Республики Дагестан Алавудин Мирзабалаев навестили Валентину Асланову — бывшую узницу концлагерей, проживающую в с. Ханаг.

Гости поздравили ее с 78-й годовщиной Великой Победы, пожелали ей крепкого здоровья, бодрости духа, поинтересовались ее здоровьем, нуждами, вручили подарки. Добрые пожелания в адрес Валентины Аслановой выразили и заместитель главы района Ринат Мирзабалаев и заместитель военного комиссара района Надир Шихахмедов.

Несмотря на преклонный возраст, Валентина Васильевна провела оживлённую беседу с гостями, рассказала о боевом пути своего отца, о трудовой деятельности после войны, а также о своей жизни. Она сообщила, что в этом году она ездила на могилу отца в Белоруссию.

Валентина Васильевна искренне поблагодарила главу муниципалитета, депутата и всех гостей за визит и оказанное ей внимание, пожелала скорейшего завершения специальной военной операции и чтобы нынешнее поколение не испытали тяготы войны.

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