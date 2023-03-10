Глава Сулейман-Стальского района Саид Темирханов встретился с мобилизованным, вернувшимся из зоны СВО по болезни

Заура Ламетова из села Ашага-Стал призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Боевые задачи мобилизованный выполнял в качестве стрелка-гранатометчика в составе полка, дислоцированного на территории Донецкой области.

Заур поделился своими историями, рассказал о буднях на передовой, отношениях в боевом коллективе, особенностях воинского быта и о том, как у него развилась пневмония.

Глава муниципалитета расспросил бойца о социальных и бытовых проблемах, нуждах семьи, а также о потребностях участников СВО, о том, чего больше всего им не хватает на передовой, чтобы в будущем учесть это при сборе гуманитарной помощи.

Бойцы и их семьи, как подчеркнул Саид Темирханов, всегда могут обратиться за помощью в районную администрацию и к главам сельских поселений.