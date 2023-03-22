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Глава Сулейман-Стальского района Саид Темирханов встретился с бойцами из Герейхановского сельского поселения

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Военнослужащий Валерик Исабеков из села Герейхановское в зоне спецоперации задействован в качестве заместителя командира мотострелкового взвода, а контрактник Артур Дибиров из второго отделения совхоза, служащий в отряде спецназначения – разведчика-санитара.

Бойцы рассказали о своих буднях на передовой, о характере боевых действий, о мерах по обнаружению и обезвреживанию диверсионно-разведывательных групп противника, о том, как в полевых условиях приходится оказывать квалифицированную медицинскую помощь и эвакуировать раненных товарищей.

За боевые отличия и воинскую доблесть военнослужащие награждены Орденами Мужества.

Глава муниципалитета обсудил с военнослужащими меры поддержки участников СВО и их семей, расспросил о проблемах и социально-бытовых нуждах, о том, есть ли у них потребности в дополнительной помощи. Все заботы и бытовые вопросы семей военнослужащих, как отметил он, рассматриваются и решаются местными властями в приоритетном порядке.

«Участники СВО могут рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны государства. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы помочь бойцам и их семьям», — сказал он.

Саид Темирханов подчеркнул, что участники СВО являются достойным примером того, как надо любить свою страну, защищать своих близких и не быть равнодушными к бедам других людей. Поблагодарил военнослужащих за мужество и стойкость характера, пожелал крепкого здоровья, безопасной службы и благополучия.

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