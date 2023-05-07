Глава Сулейман-Стальского района Саид Темирханов навестил семьи военнослужащих, погибших в СВО

В преддверии 78-годовщины Победы в Великой Отечественной войне Глава Сулейман-Стальского района Саид Темирханов вместе со своим первым заместителем Лацисом Оруджевым, председателем Общественной палаты Алиметом Мейлановым и главами сельских администраций навестил семьи военнослужащих, погибших в СВО.

В Касумкенте они навестили семьи военнослужащих Тимура Гасанагаева и Мирзали Мирзалиева, а в селе Герейхановское – жену и сына погибшего мобилизованного Шамила Гадисова.

Саид Темирханов поздравил их с Днем Великой Победы, вручил памятные подарки, выразил огромную благодарность родителям за то, что вырастили и воспитали настоящих героев, достойных сыновей и патриотов, которые встали на защиту мирных жителей Донбасса и внесли вклад в обеспечение национальной безопасности страны.

«Понимаем всю вашу боль, которая не проходит. Очень трудно пережить потерю родного человека. Но все же в канун особого праздника позвольте еще раз поблагодарить и поздравить вас, обсудить ваши проблемы, узнать, чем мы можем вам помочь. Поддержка семей участников СВО – один из приоритетов деятельности районной администрации», — сказал Глава района.

Семьи участников СВО поблагодарили руководство района за внимание и заботу, за готовность к оказанию всесторонней поддержки и помощи, пожелали жителям района мира, согласия и благополучного будущего.