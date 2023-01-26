Глава Сулейман-Стальского района прокомментировал прямую линию с С. Меликовым

Саид Темирханов прокомметировал прямой эфир Сергея Меликова с дагестанцами.

«В ходе открытого диалога Сергей Алимович коснулся практически всех сторон жизнедеятельности республики, рассмотрел обращения дагестанцев по самым острым и ключевым проблемам, доказав в очередной раз, что готов услышать и помочь каждому жителю Дагестана», — сказал глава Сулейман-Стальского района.

Также он отменил, что данный формат взаимодействия позволил руководителям муниципалитетов выявить актуальные задачи для верного принятия управленческих решений.