Глава села Шагада Хасавюртовского района направится добровольцем в зону СВО

Действующий глава села Шагада Раджаб Алисолтанов, выразил желание направиться добровольцем в зону СВО. Об этом было заявлено в ходе встречи в администрации района с первым заместителем главы администрации Багаутдином Мамаевым. На встрече приняли участие заместители главы администрации Исмаил Шаипов, Нурула Муртазалиев, Имампаша Бакиев, замначальника ФК, спорта и делам молодежи Вахит Касимов.

«Это осознанное и лично мое решение. Мои родственники, знакомые, находятся в зоне СВО и я посчитал для себя своим долгом, также пойти добровольцем и плечом к плечу стать рядом с дагестанцами, земляками, по защите стратегических интересов Отечества», — подчеркнул Раджаб Алисолтанов.

В свою очередь Багаутдин Мамаев, от имени главы муниципалитета Арсланбека Алибекова, себя лично и коллег выразил благодарность и единодушное пожелание Раджабу Алисолтанову, достойного выполнения задач по защите интересов Отечества.