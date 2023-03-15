Глава села Гамиях Новолакского района навестил раненого участника СВО на дому

Военнослужащий, участник специальной военной операции, уроженец с.Гамиях Новолакского района Алибеков Ислам Тимурович сейчас проходит реабилитацию после серьезного ранения.

Весной 2022 года боец с ранением проходил лечение в госпитале, тогда он получал контузию, а после выписки сразу вернулся в зону СВО.

В настоящее время парень получил 2 пулевых ранения и после лечения проходит реабилитацию в домашних условиях.

Накануне раненого бойца навестила на дому делегация администрации села Гамиях во главе с Хабибом Рашидовым.

«Несмотря на полученные травмы в ходе выполнения боевых задач, как только затянутся раны, он готов снова отправиться на передовую», — рассказал глава Гамияха.

По его словам, бойцам в зоне СВО помогает вера близких и письма со словами поддержки из родного края. В ходе встречи глава села поинтересовался, в чем необходима помощь и выразил готовность выполнить озвученную просьбу бойца.