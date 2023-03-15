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Глава села Гамиях Новолакского района навестил раненого участника СВО на дому

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Военнослужащий, участник специальной военной операции, уроженец с.Гамиях Новолакского района Алибеков Ислам Тимурович сейчас проходит реабилитацию после серьезного ранения.

Весной 2022 года боец с ранением проходил лечение в госпитале, тогда он получал контузию, а после выписки сразу вернулся в зону СВО.

В настоящее время парень получил 2 пулевых ранения и после лечения проходит реабилитацию в домашних условиях.

Накануне раненого бойца навестила на дому делегация администрации села Гамиях во главе с Хабибом Рашидовым.

«Несмотря на полученные травмы в ходе выполнения боевых задач, как только затянутся раны, он готов снова отправиться на передовую», — рассказал глава Гамияха.

По его словам, бойцам в зоне СВО помогает вера близких и письма со словами поддержки из родного края. В ходе встречи глава села поинтересовался, в чем необходима помощь и выразил готовность выполнить озвученную просьбу бойца.

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