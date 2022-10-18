Глава села Дарваг Табасаранского района оказал помощь мобилизованным сельчанам и их семьям

Глава села Дарваг Табасаранского района Айдин Курбанов навестил на днях призванных в ходе частичной мобилизации земляков, которые проходят обучение воинскому делу на сборном пункте подготовки резерва в Чеченской Республике.

«Для меня было важно, чтобы призванные односельчане знали, что всегда могут рассчитывать на поддержку из дома, о них знают и думают не только родные и близкие, но и весь джаамат, и весь район. Идущая сейчас спецоперация — это общее дело всех нас. Ждем их скорого возвращения домой с победой», — сказал Айдин Курбанов.

Айдин Курбанов пообщался с призванными односельчанами, с их товарищами, ознакомился с бытовыми условиями их содержания. На свои личные средства он приобрел для них по их выбору дополнительные средства обмундирования.

Кроме того, сегодня Айдин Курбанов вместе со своим братом посетили семьи мобилизованных сельчан и оказали им адресную помощь в виде продуктов питания.

Как говорит Айдин Курбанов, это не разовая акция по поддержке мобилизованных, общественность села собирается держать с ними связь и поддерживать и в дальнейшем. Имеются планы по привлечению средств меценатов, с помощью которых будет оказываться адресная помощь, где бы они не находились.

В свою очередь, родители мобилизованных дарвагцев выразили огромную благодарность Айдину Курбанову за заботу об их сыновьях и за оказанную помощь.

Источник: http://golostabasarana.ru/newsreg/media/2022/10/18/glava-sela-darvag-tabasaranskogo-rajona-okazal-pomosch-mobilizovannyim-selchanam-i-ih-semyam/