Глава Республики Дагестан встретился с участниками акции «Вахта Героев Отечества»

Сергей Меликов встретился с участниками акции «Вахта Героев Отечества», которая реализуется в республике с 2020 года.

Традиционно, в рамках акции Герои Отечества встречаются с представителями ветеранских, волонтёрских, молодёжных, военно-патриотических организаций по всей республике, также проводятся уроки Мужества в образовательных и воинских коллективах.

«За плечами каждого — свой подвиг, в котором сплелись личное мужество и самоотверженность, готовность пожертвовать собой ради товарищей, выполнить поставленные задачи», — сказал глава республики.

В рамках мероприятия награды росгвардейцев были переданы их семьям, кроме того, память обо всех погибших в ходе СВО почтили минутой молчания.