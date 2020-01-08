Культура

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев поздравил с Рождеством Христовым

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Владимир Васильев поздравил верующих с Рождеством. Глава подчеркнул особую роль праздника, когда люди совершают благие поступки, помогают нуждающимся. Он отметил достижения, которые происходят благодаря конструктивному диалогу всех религиозных конфессий Дагестана: взаимопонимание между властью и духовенством, укрепление нравственных устоев общества.

Васильев упомянул о работе Махачкалинской епархии по просвещению людей, воспитанию подрастающего поколения и служению нуждающимся.

Завершилась поздравительная речь пожеланием счастья, радости, здоровья и благоденствия.

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