Глава Республики Дагестан Владимир Васильев поздравил с Рождеством Христовым

Владимир Васильев поздравил верующих с Рождеством. Глава подчеркнул особую роль праздника, когда люди совершают благие поступки, помогают нуждающимся. Он отметил достижения, которые происходят благодаря конструктивному диалогу всех религиозных конфессий Дагестана: взаимопонимание между властью и духовенством, укрепление нравственных устоев общества.

Васильев упомянул о работе Махачкалинской епархии по просвещению людей, воспитанию подрастающего поколения и служению нуждающимся.

Завершилась поздравительная речь пожеланием счастья, радости, здоровья и благоденствия.