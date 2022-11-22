Глава Республики Дагестан провёл оперативное совещание по актуальным вопросам

21 ноября состоялось заседание Оперативного штаба по развитию экономики, которое возглавил Сергей Меликов. На повестке мероприятия значились меры по повышению устойчивости развития экономики в условиях воздействия внешних факторов, а также реализация национальных проектов, федеральных целевых и госпрограмм.

В числе вопросов и заключение контрактов органами исполнительной власти и местного самоуправления. По данному вопросу выступил первый вице-премьер Дагестана Руслан Алиев. Он констатировал низкий уровень контрактации в ряде муниципалитетов республики. Здесь Глава Дагестана подчеркнул, что деньги, которые органам власти даёт государство, нужно тратить с пользой для людей. Сергей Меликов поручил усилить работу в плане освоения финансовых средств на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов.