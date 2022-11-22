Политика

Глава Республики Дагестан провёл оперативное совещание по актуальным вопросам

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21 ноября состоялось заседание Оперативного штаба по развитию экономики, которое возглавил Сергей Меликов. На повестке мероприятия значились меры по повышению устойчивости развития экономики в условиях воздействия внешних факторов, а также реализация национальных проектов, федеральных целевых и госпрограмм.

В числе вопросов и заключение контрактов органами исполнительной власти и местного самоуправления. По данному вопросу выступил первый вице-премьер Дагестана Руслан Алиев. Он констатировал низкий уровень контрактации в ряде муниципалитетов республики. Здесь Глава Дагестана подчеркнул, что деньги, которые органам власти даёт государство, нужно тратить с пользой для людей. Сергей Меликов поручил усилить работу в плане освоения финансовых средств на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов.

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