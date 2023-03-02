Глава Республики Дагестан провел заседание Комиссии по увеличению доходной части республиканского бюджета

1 марта Сергей Меликов провел заседание Комиссии по увеличению доходной части республиканского бюджета. В рамках заседания, Глава Республики Дагестан сказал о том, что повышение налоговой базы и возможностей республиканского бюджета должно быть направлено на закрытие социальных обязательств перед населением.

«В этом отношении министерства и ведомства должны правильно выстраивать свою работу. Проведенные расчеты показывают, что республике необходимо обеспечить рост доходов консолидированного бюджета на 2023 год по сравнению с уровнем исполнения предыдущего года не менее чем на 10%. Это достижимый показатель», — сказал Меликов.

Подробно об основных показателях республиканского бюджета рассказал врио руководителя Минфина РД Шамиль Дабишев. По его словам, основными бюджетообразующими остаются такие налоги как НДФЛ, прибыль и имущество организаций и акцизы.