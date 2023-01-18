Глава Республики Дагестан провел совещание по вопросам повышения безопасности на дорогах региона

17 января Сергей Меликов провел заседание межведомственной рабочей группы, в рамках которого были обсуждены меры повышения безопасности на дорогах республики. Вопросы касались внедрения интеллектуальной транспортной системы, автоматизированной системы безопасности дорожного движения, IT- поддержки автоматизированных систем.

В рамках совещания, Меликов заявил, что необходимо добиться результатов в обеспечении безопасности дорожного движения. Соответствующая задача поставлена и перед профильным министерством, а также перед другими ответственными лицами.

Глава Республики Дагестан поручил проработать вопрос расширения программы ИТС в Дагестане за счет ее распространения на федеральные трассы и горные районы.

Итоги работы системы за 2022 год подвел руководитель Минтранса РД Джамбулат Салавов. По его словам, даже на промежуточном периоде видны результаты проекта по внедрению ИТС. Были внедрены 2 модуля и 1 подсистема ИТС, на улицах города модернизировано 13 светофорных объектов, что включает в себя установку 56 транспортных и пешеходных светофоров, 18 обзорных камер и 13 дорожных контроллеров.

По словам Салавова, в 2023 году планируется ввод 6 модулей и 2 подсистем ИТС, модернизация дооснащение 12 светофорных объектов.

Завершая обсуждение, Меликов сказал: «Мы поддерживаем развитие ИТС в республике, но схема должна быть детально проработана».