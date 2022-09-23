Глава Республики Дагестан принял участие во Всероссийском совещании председателей контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации

Всероссийское совещание председателей контрольно-счётных органов Российской Федерации объединило представителей из многих регионов страны. Здесь будет затронута практика организации контроля за реализацией национальных проектов контрольно-счётных органами, а также будет организован круглый стол по актуальным вопросам квалификации нарушений в финансово-бюджетной сфере.

В мероприятии принял участие и Сергей Меликов. Глава Республики Дагестан отметил, что рад тому, что местом проведения данного мероприятия выбран Дагестан. По словам руководителя региона, это проявление симпатии к республике, как субъекту, где есть необходимые условия для проведения таких серьезных форумов.

В рамках выступления, Меликов подчеркнул, что необходима глубокая экспертная проработка, которая позволит заблаговременно выявлять и предупреждать риски возможного нецелевого или неэффективного использования поступающих средств. В завершении мероприятия, Меликов вручил государственные награды республики за многолетнюю и добросовестную работу наиболее отличившимся специалистам Счётной палаты.