Глава Республики Дагестан принял участие в праздновании векового юбилея спортивного общества «Динамо»

Сергей Меликов принял участие в спортивно-массовом фестивале, который состоялся на территории Республиканской детско-юношеской спортивной школы. Мероприятие было посвящёно 100-летнему юбилею Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

В праздничной церемонии приняли участие спортсмены, воспитанники клуба, тренеры, ветераны и игроки «Динамо» (Махачкала). В своём выступлении Сергей Меликов отметил, что дагестанские динамовцы внесли неоценимый вклад в развитие разных видов спорта в регионе и в стране.

«Мы всегда помогали родному «Динамо» и будем впредь стараться поддерживать спортсменов в любых начинаниях», — сказал глава.

В рамках празднования векового юбилея, состоялось открытие на территории РДЮСШ Центра вратарского искусства имени Льва Яшина.