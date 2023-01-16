Глава Республики Дагестан поручил решить проблемы социальной и инженерной инфраструктуры в селе Зизик

Глава Республики Дагестан поручил решить проблемы социальной и инженерной инфраструктуры в с. Зизик Сулейман-Стальского района.

Выходцем из данного села является командир бригады Марат Гаджибалаев, погибший при исполнении воинского долга в ходе СВО. В числе приоритетных задач возведение новых образовательных учреждений, капремонт дороги Куркент — Карчаг — Сиртыч, а также меры по повышению качества электро и водоснабжения села Зизик.

Данные вопросы были озвучены в рамках встречи Сергея Меликова с отцом погибшего военнослужащего Мугулом Гаджибалаевым. По итогам встречи, ответственным лицам даны соответствующие поручения.