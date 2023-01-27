Глава Республики Дагестан поручил обеспечить контроль за справедливым возмещением ущерба жильцам квартир в Махачкале в результате пожара

26 января в микрорайоне Редукторный города Махачкалы из-за высокого давления газа произошли пожары в ряде квартир некоторых МКД. Как сообщил АО «Газпром газораспределение Махачкала», ущерб жильцам будет компенсирован «при установлении страхового случая».

Сергей Меликов поблагодарил спасателей МЧС по РД и местных жителей, которые вели себя самоотверженно и помогли избежать жертв, а также поручил органам власти обеспечить контроль за справедливым возмещением причиненного в результате пожаров ущерба жильцам квартир в Махачкале.