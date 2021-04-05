Глава РД Сергей Меликов может посетить Агульский район

Сегодня, 5 апреля, прошло еженедельное совещание под руководством главы Агульского района Закира Каидова. С докладом об оперативной обстановке по линии здравоохранения выступил главврач Агульской ЦРБ Рамис Курбанмагомедов. Он сообщил, что в инфекционном отделении учреждения с внебольничной пневмонией находятся 3 человека. Далее руководитель медучреждения привел статистику по гражданам, получившим вакцину от коронавирусной инфекции. «В районе на сегодняшний день привито 155 человек, из них 111 человек получили второй компонент вакцины. В том числе работники медицины получили второй компонент вакцины в количестве 40 человек, работники образования — 15 человек, представители социальной сферы обслуживания — 1 человек, работники администрации муниципалитета — 9 человек, по линии ОМВД — 27 человек, прочие группы населения — 19 человек», — сообщил Курбанмагомедов. Также он напомнил, что в муниципалитет доставлено еще 200 доз вакцины от COVID-19 и отметил проблемы, с которыми сталкиваются медработники при проведении вакцинации. Связаны они с недобором вакцинирующихся при вскрытии ампул вакцины. В одной ампуле 5 доз вакцины, и, по словам представителя здравоохранения, не всегда набирается количество вакцинирующихся в количестве 5, 10 и так далее человек.

Комментируя выступление руководителя медучреждения, глава муниципалитета Закир Каидов напомнил о необходимом количестве граждан, подлежащих вакцинации. «У нас в районе вакцинации подлежат 2216 человек, это в основном активная часть населения, которая по работе очень часто сталкивается с гражданами», — отметил Каидов.

После доклада об оперативной обстановке по линии ОМВД, которую его представитель Иса Курбанов отметил как спокойную, глава муниципалитета напомнил о прошедшем недавно заседании Антинаркотической комиссии под руководством главы РД Сергея Меликова. «У нас нет ни одного зарегистрированного случая наркомании и призываю вас продолжить работу в этом направлении. Если от нас нужна помощь для организации работы с населением, мы всегда готовы вам помочь. Наркоман является угрозой для всего общества», — напомнил глава муниципалитета.

Начальник отдела сельского хозяйства Низам Исаев сообщил о падеже при прохождении акотной кампании на прикутанных землях в Чирагской и Амухской хозяйствах. Он отметил, что это не было связано с какими-то болезнями и что на сегодняшний день сложный период прошел.

Далее Закир Каидов сообщил о возможном предстоящем визите в Агульский район Главы РД Сергея Меликова и призвал руководителей учреждений быть готовыми к встрече с руководством республики.

Также глава муниципалитета подвел итоги студенческого форума «Агул», прошедшем 3 апреля в стенах филологического факультета ДГУ. «Благодарю всех, кто участвовал, организовал. Форум прошел на хорошем уровне. Оценка наших почетных гостей была достаточно высокая. Спасибо отделу социальной политики администрации муниципалитета, волонтерам, студентам. На такого рода мероприятиях мы не только себя показываем, но и получаем определенный опыт, навыки, чтобы на более высоком уровне проводить такие мероприятия. Мы и дальше будем проводить подобного рода мероприятия, чтобы наши студенты не были обделены вниманием, поощрять наших отличников», — отметил руководитель муниципалитета.

Кроме того, на совещании был представлен врио начальника отдела экономики и имущественных отношений, им стал ранее работавший на должности специалиста по молодежной политике Сиражудин Шамсудинов. На новой должности он сменил Джафара Байрамова, который перешел на другую работу. Глава муниципалитета выразил надежду, что молодой руководитель проявит свои лучшие качества. «Отдел экономики и имущественных отношений очень важный и основополагающий. Будем надеяться, что он себя покажет на новой должности. Будем работать и стараться, чтобы наш муниципалитет по всем направлениям был на ведущих позициях», — заключил глава муниципалитета.

Камиль Мирзоев