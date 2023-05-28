Глава РД принял участие в праздновании 105-летия пограничной службы России

Сегодня, 28 мая, руководитель республики Сергей Меликов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню пограничника.

Празднование 105-летия пограничной службы России прошло в русском драматическом театре имени Максима Горького, в городе Махачкале.

Со сцены транслировались видео и фотонарезки, рассказывающие об истории службы.

Свое приветствие к сослуживцам начальник Пограничного управления ФСБ России по РД Андрей Карпенко начал со слов поздравления от Директора ФСБ России Александра Бортникова:

«Защита государственной границы Родины всегда считалась делом сильных духом людей, готовых в любую минуту первыми принять на себя удар врага и отражать любые посягательства на территориальную целостность страны. Сегодня стражи российских границ, противодействуя современным угрозам, достойно продолжают профессиональные, патриотические традиции своих предшественников», – говорится в обращении Директора ФСБ РФ.

Особо были отмечены сотрудники, которые с риском для жизни проявляют мужество и отвагу во время несения службы на российско-украинском участке государственной границы.

В этот день была отдана дань ветеранам, научившим, по словам Александра Бортникова, побеждать и не сдаваться.

«Пограничники были и остаются символом сильного государства, надежной основой и гарантом мирной жизни», – отметил от имени Бортникова начальник Пограничного управления ФСБ России по РД.

От себя лично Андрей Карпенко поблагодарил коллег за достойное выполнение поставленных задач. Вместе с тем генерал-лейтенант предложил почтить память минутой молчания тех пограничников, которые погибли при исполнении воинского долга на границе с Украиной.

«Мы всегда помним тех, кто уходит в пограничный дозор навсегда», – сказал он.

Начальник Пограничного управления ФСБ России по РД поблагодарил главу региона и все руководство республики за внимание к военнослужащим.

«Нет ни одной пограничной заставы и ни одного подразделения, куда не приехали бы представители органов местного самоуправления, школьники с поздравлениями. Благодаря совместной работе с другими службами нам удалось не допустить нарушений государственной границы. Действительно, здесь действует принцип – границу охраняют все вместе! Мы едины на наших южных рубежах», – заявил Андрей Карпенко.

Как отметил в своем выступлении глава Дагестана, во все времена стражей российских границ отличают смелость и стойкость, героизм, отвага и сила духа.

«Сегодня мы чествуем тех, для кого, как справедливо подчеркнул наш Президент Владимир Владимирович Путин, охрана Отечества стала «не только профессией, но и призванием», – отметил Сергей Меликов.

Наиболее яркие страницы в летопись героической истории страны воины в зеленых фуражках вписали в годы Великой Отечественной войны. На всем протяжении границы от Баренцева до Черного морей ни одна из пограничных застав без приказа не отошла с занимаемых позиций. Как львы, по словам главы республики, дрались и дагестанцы, принявшие на себя первый внезапный удар врага. Яркий пример тому – Герой Советского Союза Николай Подорожный, отважные воины Иван Комаров, Баймурза Баймурзаев, Абидин Алисултанов и многие другие, принявшие свой первый бой в июне 41-го года.

«Мы гордимся бесстрашием тех, кто в послевоенные годы нес нелегкую ратную вахту, закрывая трудные и опасные участки, с твердым осознанием, что граница – это начало нашего дома, города и края, всей страны.

Один из таких важнейших участков — дороги афганской войны. В наших сердцах навсегда останутся светлая память и искренняя гордость за тех, кто с честью выполнял свой интернациональный и гражданский долг. Они отдавали себя без остатка, смотрели в глаза смерти, став ярким примером крепкого боевого братства», – подчеркнул Сергей Меликов.

Обращаясь к истории, глава региона напомнил и о других боевых действиях, когда «границу охранял весь народ», где также участвовали дагестанцы, отважно защищая Отчизну. Пример тому – мужество Героев России: капитана Радима Халикова, старшины Мухтара Сулейманова и старшего сержанта Абдулхалика Курбанова, отдавших свои жизни в борьбе с бандформированиями на Северном Кавказе.

«В наше непростое время, как и более восьми десятилетий назад, у рубежей Отечества сложилась напряженная военная обстановка. И вновь на передовой линии обороны вы – часовые Родины. Вместе с Вооруженными силами, Росгвардией, флотом, погранслужба является гарантией суверенитета и независимости нашего государства, весомым аргументом против любых попыток провокаций или давления на нашу страну. Дагестан – южный форпост нашей страны, оттого у нас к воинам-пограничникам всегда особое отношение. От всех жителей республики и от себя лично хочу поблагодарить военнослужащих и гражданский персонал, ветеранов Управления по Республике Дагестан за профессионализм и мужество, честную и добросовестную службу.

И, как в песне поется, «непрошеный гость ни за что не пройдет, пока на границе вы служите». Мы за вами, как за каменной стеной! И мы вместе с вами!», – заявил Сергей Меликов и пожелал пограничникам успехов в нелегком, но почетном деле служения Родине.

Отличившимся сотрудникам службы в этот день были вручены государственные и ведомственные награды.

Официальная часть продолжилась праздничным концертом, в программе которого были музыкальные номера в исполнении Ансамбля песни и пляски Пограничного Управления ФСБ России по РД, а также вокальные и хореографические композиции творческих коллективов республики