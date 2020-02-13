Общество

Глава РД потребовал устранить перебои с газоснабжением в Каякентском районе

Оставить комментарий

Проблему с отключением газа в Каякентском районе обсудили на «Совете муниципальных образований Республики Дагестан». Жители района пытались перекрыть федеральную трассу. Их не устраивают постоянные перебои с газоснабжением.

Газораспределительная станция оказалась не готова к возросшей зимой нагрузке. Специалисты назвали еще одну причину: чрезмерное потребление энергии теплицами.

Подачу газа удалось полностью восстановить. Трансгаз намерен увеличить поставки топлива после согласования с Ростехнадзором.

Владимир Васильев подчеркнул, что власть обязана решать проблемы своего населения. Главы районов и городов должны контролировать ситуацию на своих территориях.

Также читают:

Заявление Врио Главы Республики Дагестан Владимира...
В Буйнакске увеличили объем подаваемый воды в 1,5 ...
В Дагестане будет создана единая система видеонабл...
К сведению граждан, ищущих работу!!!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *