Глава РД потребовал устранить перебои с газоснабжением в Каякентском районе

Проблему с отключением газа в Каякентском районе обсудили на «Совете муниципальных образований Республики Дагестан». Жители района пытались перекрыть федеральную трассу. Их не устраивают постоянные перебои с газоснабжением.

Газораспределительная станция оказалась не готова к возросшей зимой нагрузке. Специалисты назвали еще одну причину: чрезмерное потребление энергии теплицами.

Подачу газа удалось полностью восстановить. Трансгаз намерен увеличить поставки топлива после согласования с Ростехнадзором.

Владимир Васильев подчеркнул, что власть обязана решать проблемы своего населения. Главы районов и городов должны контролировать ситуацию на своих территориях.