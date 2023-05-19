Глава Правительства Калмыкии поприветствовала дагестанцев от имени Бату Хасикова

Одной из почетных гостей церемонии закрытия 23-й Российской выставки овец и коз в городе Каспийске стала Председатель Правительства Республики Калмыкия Гиляна Босхомджиева.

Она поприветствовала дагестанцев и всех гостей мероприятия от имени главы Калмыкии Бату Хасикова, поблагодарила за высокую организацию выставки.

«У истоков создания этой выставки стоит Минсельхоз России, который всегда готов поддержать такие аграрные регионы, как Калмыкия и Дагестан. И говоря сегодня о продовольственной безопасности страны, отмечу, что именно на дагестанской и калмыцкой земле строится основа завтрашней продовольственной независимости. Поздравляю всех с таким дружным и очень важным для жителей села мероприятия. Спасибо за прием Республике Дагестан, с которой Калмыкию объединяет родство и братство», — сказала она.