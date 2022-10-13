Глава Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиев призвал районных депутатов вести разъяснительную работу по вопросам частичной мобилизации

Накануне в администрации района прошла очередная сессия Райсобрания депутатов, где на повестку вынесено 6 вопросов.

Один из вопросов – меры поддержки мобилизованных и их семей. Были выслушаны и предложения ряда глав сел.

Так, глава с. Новомехельта Камал Делеков заявил, что сельчане хотят создать местный резервный фонд, средства из которого будут израсходованы на приобретение нужд мобилизированных. Глава района одобрил такую инициативу и пожелания жителей.

По его словам, с гражданами должен быть постоянный диалог, депутаты должны подставить свое плечо сельчанам, вести разъяснительную работу, найти подходящие слова в такое нелегкое время.

«Сейчас граждане в панике, многого не понимают, надо говорить с ними. И здесь огромная роль и ответственность депутатов, как народных избранников. Если есть нужды, то с привлечением ответственных структур, решать их сплоченно, кто что может», — отметил он.