Глава МО «Агульский район» Закир Каидов поздравил Владимира Путина с юбилеем!

Дорогие россияне, 7 октября наш Президент Владимир Владимирович Путин празднует свой юбилей. С именем Главы государства связаны большие преобразования в стране, многие из которых стали историческими, в их числе и возвращение Крыма, а также присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Благодаря волевым решениям Президента России, у нас есть возможность расти и развиваться, внедрять в жизнь новые амбициозные проекты, качественно улучшать благосостояние страны.

Владимир Путин взял на себя ответственность за судьбу России в непростой исторический период, и под его руководством страна достигла больших успехов в социально-экономической сфере и других отраслях. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите от всего агульского народа и от себя лично поздравить вас с юбилеем и пожелать вам неиссякаемой энергии, успехов в работе и долгих лет! С праздником Вас! С юбилеем!

С уважением, Глава МО «Агульский район» Закир Каидов!