Глава МО «Агульский район» прокомментировал ключевые направления прямого эфира Главы Дагестана Сергея Меликова

Глава Агульского района Закир Каидов в своем комментарии к прямому эфиру врио Главы РД Сергея Алимовича Меликова с жителями республики подчеркнул ключевые направления: решение социальных вопросов, строительства, водоснабжения и водоотведения, дороги, а также туристической индустрии и другие.

«Это был открытый разговор, где помимо врио Главы Дагестана в режиме ВКС присутствовал весь аппарат Правительства РД, а также все руководители городов и районов.

Сергей Алимович Меликов рассказал об итогах поездки в Южный Дагестан, подчеркнув, что поездка была плодотворной и позволила узнать, насколько реальную информацию предоставляют главы районов, а также эта возможность пообщаться с жителями Республики, где общение и диалог помогли лучше понять и увидеть все аспекты жизни, которыми власти занимаются в течении этого полугода. Глава Дагестана подчеркнул, что посетит все районы Дагестана в ближайшее время.

Сергей Меликов ответил на актуальные вопросы здравоохранения, в том числе обеспечения лекарственными средствами, газификации, водоснабжения и водоотведения, дорог, строительства и ТБО, туристической индустрии, социальной помощи многодетным семьям и другие насущные вопросы жителей региона. По каждому вопросу Сергей Алимович давал возможность высказаться всем руководителям министерств и ведомств и дать развёрнутый ответ по всем задаваемым вопросам.

Глава Дагестана ясно дал понять, что ни один вопрос не останется без внимания и занимается решением всех первоочередных вопросов. А вопросы, которые он озвучил, станут руководством к действию Правительства РД и профильных министерств и ведомств», — подчеркнул Закир Каидов.

Источник: Пресс-служба Агульского района